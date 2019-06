Isabel Pantoja y su trifulca con Omar Montes: «No necesito que me defiendas»

La recta final de ‘Supervivientes 2019’ ya está aquí y los concursantes están más distanciados que nunca. Después de la discusión entre Isabel Pantoja, Mónica Hoyos y Albert, Omar Montes se encuentra dividido entre la espada y la pared y no sabe por quién tomar parte.

El dilema de Isabel Pantoja cuando salga de la isla

Después de esas palabras, la tonadillera se dirigía al ex de su hija para echarle en cara que no le hubiera defendido durante la trifulca. «Tú tranquilo, ya te cogerá mi hijo allí. No has hecho nada, pero no pasa nada. A mí me da igual estar nominada que no estar nominada», decía Pantoja. «¿Qué hago yo si no podía hablar?«, respondía Montes con cierto tono de incredulidad.

«No me ha gustado cómo os habéis puesto, os lo digo a ti Albert y a Mónica, de corazón, no puedo consentir que vayáis contra una persona, jamás atacaría a una persona que fuera de tu cariño, porque al atacarla me estás atacando a mí. Le debemos todos un respeto, no se la debe de atacar, le has dicho unas palabras feas, y Mónica le ha dicho unas palabras que no me han gustado nada», se posesionaba Omar horas después de la discusión.

Tras esta acalorada discusión, y al llegar a la playa, Albert se dirigía a Omar Montes para pedirle que dejara de dar la cara por la madre de Kiko Rivera. «Si tú tuvieras aquí una persona que fuera tu madre yo no le diría nada. Tengo el corazón dividido», respondía el cantante a su amigo en la isla. «Entiendo que tienes que hablar pero de vez en cuando posiciónate un poco porque sabes que no tiene la razón«, decía Albert.

«No te has mojado Omar», decía Dakota para intentar explicarle qué es lo que estaba pasando. «No necesito a nadie que me defienda. Tengo 62 años y de este chico (Albert) no quiero saber nada. Yo he venido aquí sola y me voy a ir sola«, replicaba la tonadillera.