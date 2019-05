5 Algunos de sus compañeros no se han mordido la lengua

Dakota no se ha enfrentado directamente a Isabel Pantoja, pero sí con Jorge Javier Vázquez y es que a la alicantina le parece que está recibiendo un trato de favor al poder hablar con sus familiares más que el resto. “No me parece bien que una persona hable con el exterior y los demás no”, espetó la joven.