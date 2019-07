Última hora del estado de salud de Isabel Pantoja en ‘Supervivientes’

La gran protagonista de ‘Supervivientes 2019’, Isabel Pantoja, podría quedarse a las puertas de la final del programa de aventuras de Telecinco, según la última hora sobre su estado de salud.

Isabel Pantoja, apartada de ‘Supervivientes’ por prescripción médica

Isabel Pantoja sufrió una recaída de salud que ha obligado a los médicos a apartarla del resto de concursantes. La tonadillera fue trasladada a una villa médica, donde permanece en observación. «Me encuentro muy bien. Quiero tranquilizar a mi gente. Estoy recuperándome. Me sacaron de la isla para hacerme unas pruebas médicas y estoy a la espera de los resultados. Estoy en observación bajo las mismas condiciones de mis compañeros. Estoy muy bien cuidada y con muchísimas ganas de volver», comentó la artista en la gala del pasado jueves.

«El estado de salud de Isabel Pantoja parece que se ha complicado. Incluso existe la posibilidad de que no regrese al concurso«, ha explicado María Patiño en ‘Socialité’.»Hasta que no se normalicen estos parámetros no es aconsejable que esté expuesta a las condiciones del concurso», comentaban en el espacio de La Fábrica de la Tele.