Isabel Pantoja, en ‘shock’ al ver el peso que ha perdido en ‘Supervivientes’

7 «¡Qué delgada estoy, cómo me he quedado!»

La tonadillera no daba crédito a la imagen que le devolvía el espejo en el resort de ‘Supervivientes’. «¡Qué delgada estoy, cómo me he quedado!», decía. «¡Me he quedado sin piernas!».

