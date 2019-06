‘Supervivientes 2019’ encara su recta final con los concursantes divididos. Las últimas discusiones entre el grupo ha provocado que los enfrentamientos entre ellos aumenten. La más perjudicada ha sido Isabel Pantoja, quien no ha podido evitar derrumbarse al recordar a su familia.

Isabel Pantoja y su trifulca con Omar Montes: «No necesito que me defiendas»

Tras la discusión entre Albert e Isabel Pantoja a raíz de una recompensa, y después de volver a la playa, la tonadillera se venía abajo al pensar que no tenía fuerzas para continuar en el concurso. «Mi gente…», exclamaba al recordar que no tenía a los suyos cerca.

«Es la recta final, ¡a tope!«, animaba Omar Montes. «La gente no es tonta y sabe lo que hay. Tú tienes que tirar hacia delante, como los de Alicante», aconsejaba Dakota, quien se ha convertido en uno de los apoyos más fuertes de la tonadillera.

«Esto es lo mío, lo demás no vale nada. Necesitaba ver a los míos, que me den fuerza«, explicaba la concursante mientras que veía un álbum de fotos de su familia. «Esas fotos que estás viendo es lo que necesitas para llegar a la final», comentaba el cantante para animar a su compañera.

Después, los tres concursantes comentaron la tensa discusión e Isabel Pantoja no quiso callarse. «Es que no ha salido ni un vídeo mío hablando mal de los dos. Lo que tenía que decirle se lo dije ayer, que lo único que quieres es llegar a donde quiere llegar. Quiero decir que mis lágrimas no son por ellos, son por mi gente. ¿Qué mayordomo? ¿De qué estamos hablando?», aseveraba la tonadillera.