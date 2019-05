Isabel Pantoja, decidida a abandonar ‘Supervivientes’: «Mi tiempo aquí ha terminado»

2 «No estoy bien, prefiero irme a casa con la cabeza bien alta»

«Quiero dar las gracias a todos los fans que quieren que yo siga aquí, pero humanamente y físicamente ya no puedo«, explica la Pantoja. «Hay gente muy valiosa, con muchísimas ganas de estar en el concurso, con ganas de ganarlo. Me he sentido muy mal desde que llegué dese que me herí la rodillas y realmente ya conozco lo que es esto».

La artista está pasando por momentos de flaqueza y no se siente capaz de continuar. Cree que lo más digno es marcharse. «No estoy bien y prefiero irme a mi casa con la cabeza bien alta». También ha aclarado: «No quiero irme porque esté nominada. Era lógico que lo estuviera. Somos cuatro personas y nos vamos a estar nominando entre todos».