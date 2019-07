Isabel Pantoja, contra Mónica Hoyos: «No le voy a dar ninguna oportunidad»

Después de salir de ‘Supervivientes’, Isabel Pantoja se ha sentado en ‘Conexión Honduras’ para ajustar sus cuentas pendientes. La tonadillera ha desvelado, para sorpresa de toda la audiencia, su enemistad con Mónica Hoyos.

Antes de conectar con la peruana para que se despidiera de Honduras, Jordi González quiso saber si Isabel Pantoja quería hablar con Mónica Hoyos. La tonadillera rechazó la invitación del presentador y aseguró que ella ya se había despedido en la isla.

«Quizá hicimos las paces. Se enfadó porque no le dije que la había nominado. No tenía que hacerlo. El capitán Morgan hizo esa escalinata… yo la abracé con cariño a pesar de que en su momento me llamó lo que me llamó«, aseguraba Pantoja con un semblante serio. La artista hacía referencia a la discusión que tuvo con la ex de Carlos Lozano cuando esta la calificó de «hija de puta».

«Yo sería incapaz de nombrar a su madre porque una madre es lo más sagrado que tenemos todos. A mi madre esa no le dice eso porque a mí no me da la gana. ¡Qué se lo diga a la suya, a la mía no! No le voy a dar ninguna oportunidad. La he conocido en la isla y la isla se ha acabado«, decía tajante la cantante.

«Una menos en Cantora», bromeaba Lydia Lozano. «Yo me llevaba bien pero esta señora (Chelo García Cortés) me abrió los ojos», comentaba Pantoja. Asimismo, sobre el momento en el que la tonadillera le habló de Paquirri a Mónica Hoyos ha asegurado que se arrepiente de haberle contado todas aquellas historias. «Se lo conté porque yo creía que era buena gente pero me ha demostrado que no lo es», aseveraba.