4 «Me siento encerrada»

En su episodio más duro en Honduras, Isabel lloraba desesperada. «Si estuvieran aquí mis hijos y mis hermanos me hubieran sacado ya de aquí. Me da igual todo. No me estoy lamentando. Estoy tomando una decisión: ¡que me voy». Omar, a su lado, intentaba tranquilizarla: «Come mango, que te puede pasar algo». Pero la artista no quería comer: «Me siento encerrada y yo no puedo estar así. Mi mente, mi mente, mi mente… Mi mente no puede más».