Isabel Pantoja, en su cara a cara con Mónica Hoyos: «Eres una gran rival»

Isabel Pantoja han tenido la oportunidad de limar asperezas con Mónica Hoyos en un honesto cara a cara en ‘Supervivientes’. A corazón abierto, ambas concursantes se han dicho lo que verdaderamente piensan las una a otra.

El ajuste de cuentas entre Isabel y Mónica

«Quiero saber por qué desde el principio del concurso has querido echarme. He intentado en muchas ocasiones apoyarte. Me he sentido dolida cuando te pregunté a quién habías nominado y una de esas personas era yo. Entonces tuviste una crisis terrible y yo te estuve apoyando». Así comenzaba el discurso de Mónica Hoyos a Isabel Pantoja en la gala de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ del pasado 2 de julio.

Isabel: «Siempre te he visto ganadora»

«Yo no tengo nada que reprocharte. Sabía que nominarte te iba a doler. Cierto es que he tenido crisis y has estado en una. En las demás, no. Siempre te he visto muy fuerte y te he visto ganadora. Que lo seas o no, depende del público», le ha respondido la cantante.

«Me ha dolido escucharte que soy una sinvergüenza»

La actitud de Isabel fue conciliadora en todo momento. «Me ha dolido escucharte que soy una sinvergüenza, cuando yo no lo soy. Lo bueno y lo malo de la isla de queda en la isla. No te voy a guardar rencor».

La sinceridad de Mónica

Mónica quiso explicar a su compañera de ‘reality’ el motivo por el que la calificó de esa manera. «Te dije sinvergüenza porque prefiero que me digas que me nominaste porque me ves fuerte. Yo no te conocía. Me sentía identificada contigo en muchas cosas».

«Eres una gran cantante, pero no eres una gran superviviente»

«Sabes que eres una gran cantante, pero no eres una gran superviviente. Yo estaba a tu lado. Cuando me pedías ayuda en las pruebas yo te la daba». Isabel ha admitido: «Eres una gran rival».

Isabel: «Estoy aguantando con mis bajones y deseos de marcharme»

La tonadillera seguía así con su declaración de intenciones a Mónica. «He cumplido 62 años. Ojalá estés como yo cuando tengas mi edad. ¿Que no soy la mejor superviviente? Pues estoy aquí contigo. Y la audiencia es la que manda. Estoy aguantando con mis bajones, con mis deseos de marcharme».

Un ajuste de cuentas en directo

En su cara a cara, Mónica insistía: «Me he sentido dolida porque te tenía mucho cariño. No quiero hacer leña del árbol caído. Sé que vas a llegar a la final». También ha echado en cara a la artista repartir de manera desigual la comida cuando cocina: «A veces pones más comida a otros».

Isabel: «Te deseo lo más bonito del mundo»

Por fin, la conversación ha terminado de manera amistosa. «Mónica, te deseo lo más bonito del mundo y lo mejor. Que todo lo que tú veas no es así. Tú me has nominado también, y yo no me he enfadado nunca», ha dicho la sevillana. «Yo ya me siento ganadora».

