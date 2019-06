11 Sus bajones

No hay semana que la tonadillera no diga que se quiere ir a su casa, y no hay semana que termine por quedarse. Y uno de esos días fue quizá el más largo para ella en la isla. Un terrible ataque de ansiedad que mostró a la Isabel Pantoja más vulnerable y que sorprendió a todos los supervivientes y a los espectadores a partes iguales.