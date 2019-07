Isabel Pantoja, apartada de ‘Supervivientes’ por prescripción médica

2 Se siente orgullosa de cómo esta concursando

La artista no hubiera imaginado llegar hasta este punto, pero «al final, lo logré», dice. «Y no me gustaría marcharme así. Me daría muchísima pena». también se siente orgullosa de sí misma y de lo que ha conseguido. «Y espero que la gente también», subraya.

La verdadera transformación de Pantoja en la isla no es la física