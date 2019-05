1 «No he querido abandonar en ningún momento»

La tonadillera, que calificó a Carlos como «un demonio», quiso dejar claro que en ningún momento quiso abandonar el concurso. «No quiero abandonar. No he querido abandonar en ningún momento. Que quede muy claro. Yo no voy a abandonar hasta que no me nominen y no me expulsen».