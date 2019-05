Fabio y Violeta: noche de sexo en ‘Supervivientes’

1 Violeta le cuenta ‘la jugada’ a Mahi

A la mañana siguiente, Violeta le contó a Mahi los detalles de su noche de pasión. «Si follo en una esterilla llena de arena, imagínate en una cama», le dijo a la diseñadora. Y añadió: «Me ha dicho que cada día me quiere más. Si me quiere más cada día, y cada día estoy más flaca y tengo más bigote, es que me quiere». Tampoco se calló los detalles íntimos sobre su chico: «De cintura para abajo, top. Perfecto. De cosa media tirando para arriba…»