Fabio le confiesa con total sinceridad sus sentimientos a Violeta

3 Fabio deseaba que la influencer regresara a la isla

Parece que los deseos de Fabio se hicieron realidad, ya que cuando Violeta regresó con sus compañeros, lo primero que hizo el modelo fue llenarla de besos y abrazos. Tanta era su alegría, que no pudo evitar acercarse a la influencer para decirle unas sinceras palabras. «Nos gustamos, se ha creado algo lindo entre los dos. Lo de que te quiero no hace falta que te lo explique, creo. Te quiero muchísimo, punto» confesó Fabio. Violeta, también le aclaró que le quería del mismo modo, aunque no con las mismas palabras que usó Fabio.