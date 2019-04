8 «Es una noche muy especial para mí»

«Hoy es una noche muy especial para mí. Gracias es la única palabra que se me ocurre. He recibido muchos mensajes de cariño y de apoyo. A la gente que trabajamos en televisión nos agradecéis la compañía que os hacemos… Os tengo que devolver lo que me decís. En este tiempo, que afortunadamente ha sido muy breve, no me me he sentido solo». Con estas emotivas palabras, Jorge Javier Vázquez ha arrancado su triunfal regreso a televisión.