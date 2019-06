El nuevo oficio de Isabel Pantoja en ‘Supervivientes’

La tonadillera se ha convertido en una madre para los supervivientes y estos no dudan en pedirle consejos.

Parece que Mónica Hoyos e Isabel Pantoja han enterrado el hacha de guerra y ahora son cada vez más inseparables. Tanto es así que la ex de Carlos Lozano ha encontrado a su mayor confidente, hasta el punto de pedirle consejos relacionados con el amor. La tonadillera, que tiene mucho a sus espaldas, no ha dudado en en brindarle varias reflexiones.

Mónica Hoyos quiso pedirle consejo a la madre de Kiko Rivera y le preguntó qué tenía que tener un hombre para que fuera perfecto para ella. «Que sea un caballero, que no sea televisivo, que no tenga absolutamente nada que ver con esto. Que te adore, pero sobre todo que adore a tu hija«, decía Pantoja, convirtiéndose así en la «nueva asesora del amor».

«Luna y yo somos un pack, como los yogures. Eso también me lo dice mi padre. ‘¿Para qué? No es necesario. Que sea válido y con cabeza'», añadía la ex de Carlos Lozano.

«Que tenga un trabajo en condiciones, que pueda vivir bien, normal, como cualquier persona. Y ya está», apostillaba la tonadillera. «Que no necesite de escándalos, ni de shows para ser alguien. ¡Qué importante es eso! Si todo el mundo se diera cuenta y pensara así… otro gallo cantaría», matizaba Hoyos.