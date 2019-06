8 Rosa Benito: «Tienen privilegios que en otras ediciones no ha habido»

Tras ver las imágenes de Isabel en Honduras, Rosa Benito dijo que este tipo de vaivenes emocionales son normales. Sin embargo, hay una cosa de esta edición que no le termina de gustar: «Tienen privilegios que en otras ediciones no ha habido. Tienen frutas, tienen cerillas, tienen una caseta para dormir. Eso no lo había en otras ediciones».