El misterioso ‘recadito’ de Chabelita a Omar con Isabel Pantoja como mensajera

En ‘Supervivientes: El Debate’, Omar ha revelado que Chabelita le envío «un recado» que conoce Isabel Pantoja. Un mensaje que ha sido lo suficientemente importante como para llenar el corazón del ganador del ‘reality’.

Omar: «Quiero formar una familia»

El último programa de ‘Supervivientes’ (el debate final) nos ha regalado grandes revelaciones a los seguidores del reality y club de fans tanto de ‘pantojistas’ como ‘omaristas’. Y es que Omar ha abierto su corazón y ha desvelado todo lo que siente por su ex, Chabelita. A sus 31 años, el ganador del concurso asegura que tiene ganas de formar una familia. «Quiero llegar a casa y estar a con mi hijo y con mi mujer». Y no le importaría que esa mujer fuese Isa.

La divertida anécdota del día en que Isabel conoció a Omar

«Chabelita puede ser feliz con Omar»

Isabel Pantoja, sentada junto a Omar, escuchaba atenta sus declaraciones. Ha admitido que su hija le «habla poco de amores. Bastante poco. Yo mientras la vea feliz, pues…». Pero se ha mojado y ha reconocido delante de la audiencia que Chabelita «puede ser feliz con Omar».

Isabel Pantoja confiesa lo que siente por Omar

Isabel: «Cuando estuvo con Omar la vi muy feliz»

«Cuando estuvo con Omar la vi muy feliz. Él estaba que se le caía todo», detallaba la cantante, visiblemente camelada por quien la llama sin pudor -y mucho cariño- ‘la suegri’.

El nuevo proyecto profesional de Isabel Pantoja junto a Jesús Vázquez

«La volvería a conquistar»

«Me hacía sentir muy bien. Si Asraf no existiera la volvería a conquistar. Y ella diría que sí». Así de sincero se mostró el boxeador, cantante y ganador de ‘Supervivientes 2019’. Jorge Javier bromeaba al oír las palabras del joven. «Lo tuyo se llama adorar al santo por la peana».

«Kiko Rivera 1 – Aneth 0» El hijo de Isabel Pantoja le gana la partida a su enemiga

El misterioro «recaíto» de Chabelita a Omar

Ya que estaba a corazón abierto, Omar pidió permiso a Osabel para revelar el contenido del «recaíto» que le mandó Chabelita. «Suéltato.. el recaíto…», le dijo a la sevillana.

Jorge Javier revela la decepción de Isabel Pantoja en ‘Supervivientes’

«Ella tiene una relación y le debo respeto»

Isabel se mostró reacia a hacer público el mensaje que le dio su hija para Omar. «Ella ahora mismo tiene una relación y le debo respeto y se lo tengo que dar».

El dardo de Chabelita a Omar sobre su beso a Isabel Pantoja

Un recado que le ha dado «mucha fuerza para llegar a la final»

«Yo tampoco voy a desvelar el ‘recaíto’. Pero me hizo muy feliz. No voy a desvelarlo nunca porque soy un hombre. Solo digo que ese ‘recaíto’ me ha dado mucha fuerza para llegar a la final y estoy deseando verla y hablar con ella».

Así ha sido la fiesta de despedida de ‘Supervivientes 2019’

El mensaje de Omar a Chabelita: «Tenemos muchas cosas que contarnos»

Sin desvelar finalmente el contenido del misterioso ‘recadito’, Omar envío un mensaje a su exnovia frente a las cámaras. «Isabel, no sé si te habrás percatado de que ya estoy en España. A ver si puedo invitarte un día a comer algo humildemente. Tengo que ir con tu mama a comer carne. Y así te cuento mis secretillos de la isla. Tenemos muchas cosas por contarnos. Como amigos».

Las cifras que le esperan a Omar Montes cuando salga de ‘Supervivientes’

«Isa es una mujer cojonuda»

Omar no tiene la menor duda de que volverá a encontrarse pronto con Chabelita. «Isa es muy mujer muy cojonuda. Si tiene que quedar conmigo como amigos, lo hace».

Pantoja, ‘cazada’ besando a Omar en la boca tras su triunfo

Irene Rosales planta (a medias) a Isabel Pantoja en un día muy especial