7 «Me muero de ganas por estar con él»

«No he parado de pensar ni un minuto en él. He vivido cosas que estoy deseando contarle. Tengo tantas historias que contarle… que no puedo quererle más y me muero de ganas de volver a estar con él. Me muero por abrazarlo y estar con él». Así fue cómo Colate habló de su retoño, Andrea Nicolás, fruto de su matrimonio con Paulina Rubio y nacido en 2010.