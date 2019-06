Violeta Mangriñán, que fue obligada a abandonar ‘Supervivientes 2019’ por problemas de salud, ha confirmado que deberá pasar por quirófano. Ante su inesperada salida, y tras su vuelta a la realidad, la que fuera tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha emitido un comunicado pidiendo tiempo.

«Dadme un ‘break’ cortito. Necesito volver a la realidad poco a poco y asimilar todo. Necesito un poco de paz con la gente que me quiere. Necesito dormir, necesito estar bien. Infinitas gracias por todo el apoyo y el amor que recibido«, ha dicho la exconcursante en sus redes sociales.

«Ahora mismo la vesícula está inflamada y un poco infectada, pero si no pasa nada me la quitan en unos meses, y si la cosa va mal me la tienen que quitar de urgencia, que espero que no sea así», confirmaba Mangriñán horas depués de que abandonara el programa de aventuras de Telecinco por problemas de salud.

Desde que regresara de Honduras, la joven ha manifestado en varias ocasiones que echa de menos a Fabio y que le va a esperar hasta que vuelva del concurso. Además, ha protagonizado un tenso reencuentro con su expareja, Julen. Y también ha aprovechado para irse de cena con sus amigas del programa de Cuatro, como Oriana, y su hermana Lila.