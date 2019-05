Del roneo a la guerra, Isabel Pantoja: «Se está viendo al Colate de verdad, el que me grita»

3 «No me gustan las formas»

En ‘Supervivientes: Conexión Honduras’, la Pantoja explicó en qué situación actual se encuentra su relación con Colate. «Desde que me salvé en playa Abandonada ya cambió la cosa. He vuelto a salir nominada. Lo que no me gusta son las formas. No ha sido un día cuando ha tenido nervios. Este señor a mí me gritó porque estaba rompiendo un coco. Se está viendo el Colate de verdad. El que me grita a mí, a Chelo…»