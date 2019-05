2 Se apoyaron mutuamente en Honduras

No es la única decepción a la que va a hacer frente Isabel Pantoja cuando tenga que abandonar el programa. Y es que sus hijos no se hablan desde hace semanas. Kiko Rivera ha asegurado en el plató que sigue sin hablarse con ella y que no se iba a acercar a darle dos besos cuando entrara en el plató.

A pesar de lo que dice, Kiko asegura que son familia y que por supuesto se reconciliarán, pero que el plató de ‘Supervivientes’ no era el lugar para que lo hicieran. ¿Conseguirán los hermanos resolver sus diferencias antes de que su madre, Isabel Pantoja, vuelva a España? Habrá que esperar para averiguarlo…