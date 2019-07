Dakota: «Omar ganó porque me fui yo de Supervivientes»

3 «Omar ha ganado porque me fui yo»

Sobre la victoria de Omar, Dakota ha asegurado que tiene mucho que ver con el hecho de que ella ya no estuviera en el concurso. «Omar ha ganado porque yo me he ido». Y ha asegurado que quizás su estrategia era no tener problemas con nadie. «Se llevaba bien con todo el mundo».

Dakota se queja del trato de favor de ‘Supervivientes’ hacia Isabel Pantoja