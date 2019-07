Dakota la lía al saber que su novio le ha sido infiel

5 Rubén admitió su desliz: «Tuve un fallo y caí»

Mientras Dakota estaba en las costas del Caribe, una valenciana de 23 años contó que había tenido una aventura con el novio de Dakota. Para demostrarlo, enseñó mensajes de Whatsapp que se había intercambiado con Rubén. El joven se defendió y aseguró que todo era mentira y «una trampa». Sin embargo, ante la presión de estar en boca de todos, acabó admitiendo su desliz. «La chica esa me estuvo hablando, me hablaba y me hablaba… Y al final un día me pilló mal y que tuve el fallo. Tuve un fallo bastante gordo la verdad y… caí».

