Dakota arremete contra Colate: «Ha hecho el papel de su vida»

8 «Me he equivocado en las formas»



Se ha quedado en la recta final del concurso. La novena expulsada de ‘SV’ ha confesado que se creía ganadora, pero no ha podido ser. «Lo podría haber hecho mejor, pero lo he hecho muy bien». Ha admitido que le pierden las maneras. «Me he equivocado en las formas. Las formas a veces me fallan». Pero también defiende su honestidad: «He sido yo misma. Yo soy yo misma y digo todo lo que pienso en cada momento. Yo me he portado como yo soy. No estaba haciendo un papelazo como mucha gente que había allí«.