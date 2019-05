Anoche Telemadrid celebró su 30 cumpleaños y Cristina Tárrega, uno de los rostros más populares de la cadena, acudió para participar en la gala de aniversario. La colaboradora de ‘El Programa de Ana Rosa’ aseguró que mantiene un gran vínculo con la autonómica, aunque el ‘show’ que más está siguiendo ahora es ‘Supervivientes’.

Isabel Pantoja compartirá cama con Colate

Amiga de Isabel Pantoja desde hace años, Cristina Tárrega sorprendió al confesar que ella tenía mucho que ver con la participación de la folclórica. «Tengo mucha culpa de ‘Supervivientes’ porque cuando me llamó Isabel y me preguntó que qué opinaba le dije “vete”. Yo con mi agencia de comunicación fui la encargada de liarla para el evento de Sesderma y cuando me dijo lo de ‘Supervivientes’ le dije que se fuera».

Pantoja planta cara a quienes le acusan de diva

Además, Tárrega desvelo que Colate le gusta mucho para su amiga y que ya le había advertido de ello antes de que marchase a Honduras: «Me está haciendo caso porque yo le dije “me gusta Colate para ti”. Colate me gusta porque es América, es Miami, es el disco de duetos…»

Con respecto a cómo ve a la Pantoja y si cree que el hambre va a jugar en contra de la tonadillera, la presentadora lo tiene claro: «Ella ya se fue sin comer, come muy poco y el tema del hambre lo lleva fenomenal».

Sobre si ella participaría en un concurso tan extremo, la tertuliana tiene clarísimo que no, aunque lanzó un comentario sobre Terelu Campos que, quizás, sea una pista sobre las intenciones de la hija mayor de María Teresa. «Yo no voy a ir a Supervivientes. No me veo en ese formato, prefiero irme a un balneario a hacer una (dieta) detox. La supervivencia, los bichos y el hambre me dan terror. Yo no iría, pero igual a Terelu sí que le apetece…».