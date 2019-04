La confesión sexual de María Patiño que ha dejado a sus compañeros de ‘Sálvame’ K.O.

España estaba paralizada este jueves con el estreno de ‘Supervivientes’. Cualquier noticia parecía menos comparada con el apoteósico momento de ver a Isabel Pantoja saltando desde el helicóptero que le abría paso a la aventura más salvaje de su vida. Todos los programas hablaban de su estreno, incluso los informativos reservaban un hueco en sus noticias para generar expectación. Como no, en ‘Sálvame’ también. En este marco, María Patiño se emocionó quizá demasiado y habló más de la cuenta sobre sus instintos sexuales.

‘Sálvame’, impaciente por el gran estreno

En la tarde de este jueves, en ‘Sálvame’ reservaron gran parte de su parrilla para cebar el gran estreno de ‘Supervivientes 2019’, quizá el más importante de su historia gracias a su casting. Los colaboradores elucubraban sobre lo que verían esa noche y a María Patiño se le hizo la boca agua pensando en la imagen que vería una vez que los concursantes estuviesen en la isla.

El momentazo de los famosos llenos de barro

Más allá del salto en helicóptero, otra tradición del programa es decidir la localización de los concursantes en distintos grupos para repartirse la playa. Esto se hace a través de una prueba que incluye piscinas de barro que embadurna a los concursantes.

Gema López tentó a María Patiño

Gema López fue la primera colaboradora de ‘Sálvame’ en poner sobre el tapete el decisivo momento de ‘Supervivientes’ en el que todos acaban llenos de barro y luchando por un privilegio en la primera semana de concurso. “Mato por ver a Isabel Pantoja en el barro”, confesaba la periodista, poniendo la mente de María Patiño a echar humo.

La confesión sexual de María Patiño

“Yo encuentro supererótico a una persona manchada de barro”, confesaba María Patiño en un arrebato de sinceridad, desvelando uno de sus fetiches ocultos.

Carlota Corredera no da crédito a lo que oye

La presentadora no sabía cómo encajar la confesión más ardiente de su compañera y amiga. El hecho de que ver a una mujer llena de barro excita a María Patiño, algo a Carlota le parece muy curioso, pero también peligroso: “Si te parece erótico no habrá barro en España que no pueda llegar aquí”, bromea.

La promesa que María Patiño tendrá que cumplir

Entre tanto jolgorio que provocó la confesión más íntima de María Patiño, la presentadora ha prometido ante la audiencia, sus compañeros y sus directores que está dispuesta a llenarse de barro: “Me comprometo públicamente a tirarme al barro”.

¿Cumplirá su promesa?

Seguro que ‘Sálvame’ se encargará de que sí