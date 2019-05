4 Colate, a Mónica: «Eres la mejor superviviente»

En un arranque de sinceridad, y con claras intenciones de agasajar a Mónica Hoyos, Colate le regaló los oídos a la peruana con unas bonitas palabras: «Eres la mejor superviviente. Te has apuntado a todo, has ganado pruebas, has aportado tu toque especial a la cocina…»