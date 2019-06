Después de 10 semanas en Honduras, con fractura de clavícula incluida, Colate ha sido expulsado de ‘Supervivientes 2019’. Durante ‘Conexión Honduras’, el concursante ha recibido un bonito regalo que, desde luego, no esperaba.

Colate, expulsado de ‘Supervivientes’: «He hecho lo que he podido y lo he hecho bien»

La organización de ‘Supervivientes’ le ha mostrado a Colate un bonito dibujo que le ha hecho su sobrino Roscón, el hijo de Samantha Vallejo-Nágera. En él, junto a una colorida palmera, aparece retratado su tío, Isabel Pantoja, Albert y Chelo. Sorprende que el hijo de la chef del talent culinario de La 1 no haya dibujado a Mónica Hoyos.

«Roscón, lo que más quiero. Gracias Samantha, gracias Roscón. Me he acordado mucho de él, adoro mucho a mis sobrinos, peor él es el más especial. Te quiero muchísimo, estoy deseando veros a todos, ya queda poco, es que le adoro tanto, estoy deseando abrazarle», decía el exmarido de Paulina Rubio emocionado.

Antes de poner rumbo a España, Colate también ha tenido unas palabras para Isabel Pantoja. Una cosa es la vida fuera del programa y luego otra cosa es el comportamiento que he visto aquí dentro. Las he ido viviendo y son cosas que no me han gustado mucho, desgraciadamente no se han visto mucho, creo que hay cosas que se han sacado un poco de contexto. He visto cosas muy feas, pero no es nada personal, es solo el comportamiento que tiene dentro del programa, han pasado muchas cosas que ni tú ni nadie ha visto porque ha sido fuera de cámara. No puedo ir detrás de una persona, le dije que empezáramos de cero y la he respetado mucho«, comentaba el empresario durante ‘Conexión Honduras’.

«Soy honesto, no miento y no he venido aquí a hacer un papel. La gente tiene miedo de su supuesto poder y hay gente que está teniendo un papel», concluía Colate.