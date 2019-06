Colate, expulsado de ‘Supervivientes’: «He hecho lo que he podido y lo he hecho bien»

7 «Vine a vivir una aventura y la he vivido»

El ex de Paulina Rubio dio las gracias al público por el apoyo brindado. «Estoy supermegaultra agradecido con todos. Gracias de corazón». E hizo un breve balance de su paso por el ‘reality’. «Quizás no he venido con la idea de competición. Vine a vivir una aventura de superviviente y la he vivido. Todo lo demás ha sido un extra».