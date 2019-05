Colate estalla: «Esto es un reality, no el canal Youtube de Isabel Pantoja»

2 Colate acusa a Isabel Pantoja de robar comida

En la gala de ‘Supervivientes’, Colate no ha aguantado más y ha estallado. Visiblemente harto, ha acusado a Isabel de haber robado comida. «Le vi una lata en su bolsa. Teníamos cinco latas y luego cuatro». Y se dirigió personalmente a ella para decirle a la cara: «La has cogido de tu saco y lo has metido en el tuyo». Jorge Javier Vázquez, al escuchar el testimonio, aseguró que la organización nunca ha dado una lata de comida a la artista. La madre de Kiko Hernández se defendió: «Me la dio el doctor… Con este señor no puedo convivir»