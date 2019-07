Colate destapa la estrategia de Isabel Pantoja: «Tenía un arreglo para irse»

Colate ha tenido que enfrentarse en ‘Conexión Honduras’ a todas las preguntas que tenían los colaboradores sobre su relación con Isabel Pantoja. El exmarido de Paulina Rubio ha sido muy claro y no ha dejado ningún tema por contestar.

Lydia Lozano quiso saber qué sintió al compartir colchón con la tonadillera. «Te dio vergüenza», cuestionaba la colaboradora de ‘Sálvame’. «Yo no entendía nada, me quedé alucinado. ¿Qué coño hago? Le tengo respeto. Soy quien ha tratado a Isabel Pantoja con más respeto de todos los participantes«, contestaba sin pelos en la lengua el exconcursante.

De la misma forma, Carlos Lozano le echó en cara que no le defendiera cuando él fue el primero en enfrentarse la Isabel Pantoja. «Carlos tenía mucha razón en lo que decía. Tenía toda la razón. Lo siento mucho», reconocía Colate.

Chabelita, que se encontraba en plató, le pidió a Colate que matizara sus palabras sobre su madre y explicara a qué se refería cuando decía que fuera de cámara se vivían cosas desagradables. «Que manía con que el cambio es mío, el cambio lo veo en ella. He venido aquí a un concurso de convivencia. Si cuento todo lo que he vivido con ella en la isla, yo seguiría en ‘Supervivientes’ y ella estaría en España. He visto muchas cosas que a tu madre no le hacían falta. Podría haber ganado el programa por su nombre, pero ha manipulado a la gente, ha extorsionado…«, contaba el hermano de Samantha Vallejo.

«Espero que el jueves cuando esté aquí se lo digas a la cara, a mi no me lo tienes que decir», replicaba Chabelita. «A mí la Pantoja y a todos nos dijo que la votáramos para que se fuera. Ella nos decía que tenía un arreglo para irse a la cuarta semana, y ahí sigue. Es todo estrategia, ella debería estar aquí y yo allí«, matizaba Colate.

Antes las palabras de una supuesta cláusula de abandono en el contrato de la tonadillera, Jordi González quiso dejar claro a los espectadores que el concursante no estaba en lo cierto. «Todo lo que se ha dicho de un contrato, que tenía algo pactado es mentira. Si no sabemos algo es mejor no decir nada. Si tienen tiempo y si creen que Paolo Vasile llama, etc… que vayan a un juzgado, pero que sepan que los espectadores son sagrados», decía el presentador ante el aplauso de los allí presentes en plató.