Colate carga contra Jorge Javier Vázquez: «Te portabas fatal conmigo»

2 Prefiere no hablar de Isabel Pantoja

Sobre sus diferencias con Isabel Pantoja ha preferido no manifestarse. «Me he alejado de ella por muchísimos motivos. Primero dijo que se iba a ir y sus razones me parecían lícitas. Pero ahora no quiero hablar de eso. Han sido muchas cosas que no me han gustado».

