Durante su paso por ‘Supervivientes’, a Chelo García Cortés le han aflorado unos sentimientos hacia su pareja, Marta Roca. Tanto es así que, la colaboradora de ‘Sálvame’ expresó su deseo de volver a casarse con su mujer, y esta le ha dado una clara respuesta.

«Quiero vivir. Y si Dios quiere me recaso otra vez«, fueron las palabras que utilizó la periodista para mostrar sus intenciones de cara a su vuelta a España. Durante ‘Conexión Honduras’, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha recibido una llamada de Marta en la que le ha dado una respuesta de una forma muy contundente.

Chelo García Cortés quiere volver a casarse con Marta Roca

«Hola cariño, estás estupenda. Te quiero. Te echo de menos desde el día 25, cada día. El jueves te voy a abrazar. El otro día estuviste diciendo que había vuelto en ti unas ilusiones, que me querías, que tenías mucha ilusión y que querías volver a casarte. Cuando se arreglen varios asuntos familiares, yo aceptaré con una inmensa ilusión lo que quieres. Porque te quiero«, exclamaba Marta.

«Te voy a dedicar todo el tiempo que te mereces y que no te he dedicado. El jueves no te voy a soltar. Los cayos han servido para que vuelva a ser la Chelo de hace mucho tiempo», aseguraba la colaboradora del programa de las tardes de Telecinco.