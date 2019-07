10 Su pareja lo ha negado rotundamente

Mientras el colaborador, Kiko Hernández, acusó a Marta Roca de traicionar a Chelo con otra mujer en Cadaqués cuando «peor estaba Chelo», ella lo niega. «Pero si estáis todo el día conmigo ¡Cómo quieres que me vaya a algún sitio! No tengo ni idea, vosotros sois testigos de que no puedo ir ni a Cadaqués», ha comentado Marta.