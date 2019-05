Chabelita sorprende a Isabel Pantoja cantando uno de sus grandes éxitos

1 Isabel, emocionada, abraza a Lara Álvarez

El mensaje de sus hijos emocionó a La Pantoja, que se fundió en un abrazo con Lara Álvarez. No sin antes mandar una felicitación a su madre. «Aunque no me oigas bien, quiero decirte que aunque no estoy contigo… estás aquí conmigo. Te amo. Gracias por darme la vida». Y, en un arranque de dramatismo folclórico, también felicitó «a todas las madres del mundo porque tener hijos es lo más maravilloso que Dios nos puede dar a una mujer».