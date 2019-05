Aneth se ha convertido en la segunda expulsada de ‘Supervivientes 2019’, un amargo trago que no ha podido digerir con Chabelita Pantoja, la que hasta ayer parecía íntima amiga suya. Cuando todos esperaban que la hija de la tonadillera estuviera en el plató para arropar (aunque desde la distancia) a una persona a la que está muy unida. ¿Dónde estaba Chabelita?

La respuesta es sencilla. Basta con echar un vistazo a las redes sociales de la peruana para saberlo. Isa ha preferido hacer las maletas y marcharse de viaje junto a su querido Asraf Beno. La pareja se ha ido a Marrakech, una ciudad repleta de encantos y que encandila a numerosos famosos en las últimas fechas. Mientras Aneth se iba a la Plataforma del Pirata Olvidado, su amiga se lo pasaba en grande en Marruecos.

Su amistad se forjó hace mucho tiempo en Perú y desde entonces habían sido uña y carne. Es por eso que sorprende no ver a la hija de Isabel Pantoja apoyándola en este delicado momento. Precisamente, la artista fue una de las más afectadas por la expulsión de Aneth ya que se había convertido en su gran apoyo en la isla, con permiso de Colate.

La cantante no pudo evitar emocionarse cuando Aneth se fue de la Palapa y ésta la dio apoyos para seguir adelante: «Te quiero con el alma, no te pongas así porque me vas a hacer llorar. Tienes que ser fuerte y tú aquí hasta el final».

Aneth ha sido muy criticada y algunas concursantes como Dakota la acusaban de haber entrado por su amistad con la tonadillera. En plató, Jorge Javier Vázquez se interesaba por la opinión que Kiko Rivera tenía de la expulsada y lo cierto es que estaba lejos de ser buena: «A mí la verdad es que Aneth no me cae muy bien. Para mí la amistad es otra cosa, en todo caso será amiga de mi hermana, de mi madre no es amiga», argumentaba el hijo de Isabel Pantoja.