Carmen Lomana pone verde a Isabel Pantoja (y ella sí puede hacerlo)

Carmen Lomana ha valorado el paso de Isabel Pantoja por 'Supervivientes' y su actitud. No habla bien, no le ha gustado demasiado su concurso. Ella sí puede opinar, después de que la tonadillera impusiese un criterio para quién sí y quién no podría criticar su experiencia