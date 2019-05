Carlos Lozano saca de quicio a Dakota y a Violeta

Carlos Lozano, el concursante más desquiciante y con mayor capacidad para sacar de sus casillas a sus compañeros en ‘Supervivientes 2019, ha vuelto a hacer de las suyas. El presentador se ha enfrentado a Violeta y a Dakota. Más que discutir, se han enzarzado en un intercambio de insultos y descalificaciones.

Violeta: «Tenemos que aguantar a un viejo desquiciado»

Carlos Lozano, en el palafito desde el pasado jueves, recibió un mensaje del Pirata Morgan. Podía robar lo que quisiera a los concursantes de Cabeza de León, donde están los más jóvenes de la edición. Una noticia que a Violeta no le pareció nada bien le sentó fatal. La joven decidió robarle el machete y eso desató la guerra. «Esto no es un geriátrico. No tenemos que aguantar a un viejo desquiciado», dijo. El presentador respondió: «Solo avisaba del poder que tengo. Eres una ignorante parlanchina. Esto no es una guardería».

Violeta, a Carlos: «Eres pedante, cansino»

El enfrentamiento provocó los gritos e insultos por ambas partes. «Eres pedante, cansino, no te dirijas a nosotros». Se burló de él y lo llamó «presentador de éxito», cuestionando su trayectoria profesional. .

Carlos, sobre Violeta: «Está poseída por el demonio»

Carlos no se cortó un pelo: «A partir de ahora os voy a quitar lo que me dé la gana. Esta señora poseída por el demonio. Me roba el machete, me falta el respeto…». Violeta respondía exclamando al viento: «Que alguien le diga a ese fantasma de mierda que a mí no me amenaza ni Dios»

Dakota: «Eres un comemierda»

Al final, la mecha encendió el ‘fuego’ en Dakota, caracterizada por su mecha corta. «Eres un comemierda», «implantado», «das asco» o «Miriam te puso los cuernos» fueron solo algunas de las lindezas que salieron por su boca. Carlos le dedicó otra ristra de insultos: «Das asco. El bigote y las cejas, a ver si te las depilas, que pareces un mono». A pesar del elevado tono del diálogo, Carlos y Dakota hicieron las paces. El madrileño llegó a decir que «Dakota es hiriente, pero no es mala niña». Su opinión sobre Violeta, en cambio, se mantuvo intacta: «No tiene arreglo».