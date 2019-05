5 «Esa gente no me aportaba nada»

«Estoy feliz. Estoy contento de irme porque no podía aguantar a esta gente. Esa gente no me aportaba nada. No aportan, no dan nada. Es un auténtico coñazo». Esas fueron las primeras declaraciones del madrileño al conocer que era el candidato elegido por el público para dejar el concurso. Un concurso en el que continuará, pero ahora en solitario. No podrá comunicarse con sus compañeros.