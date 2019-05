6 Isabel Pantoja: «No somos sus esclavas»

Isabel Pantoja ya había hecho las paces con Carlos tras su rifirrafe. Pero durante la última gala de ‘Supervivientes’ dejó claro que lo tiene enfilado. «Ya estoy acostumbrada a su lenguaje, a sus gritos, as sus modales. Vino en su momento a pedirme disculpas pero no me esperaba a este Carlos , tan distinto del que conocí en el Hotel. Me he llevado una gran decepción de esta persona. Nos ha faltado el respeto a estas cuatro señoras… No somos sus esclavas».