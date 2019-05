Carlos Lozano, en guerra de nuevo contra Dakota y Violeta

Carlos Lozano, Dakota y Violeta han formado una especie de ‘triángulo de las Bermudas’ en ‘Supervivientes 2019’. Una zona no delimitada por ningún mapa… pero en la que todo puede suceder. Una vez más, el presentador se ha enzarzado en una nueva bronca contra las dos jóvenes. Y, nuevamente, la discusión ha estado bien surtida de insultos e improperios.

El madrileño amenaza con robar lo que quiera

La nueva bronca entre Carlota y las chicas comenzó cuando Carlos Lozano amenazó con la posibilidad de robar lo que quisiera, ya que tiene permiso del Pirata Morgan para hacerlo. Además, les pidió que se marchasen a otra zona, ya que sus conversaciones interrumpían la paz que reina en su palafito. «Si no os importa, moveros. Tenéis mucho sitio, muchas palmeras».

Dakota ‘se enciende’ contra Carlos

«¡Si te molesta, es lo que hay!», respondió Dakota. «No me voy a mover de sitio porque me da la sobra aquí. Que ya está. Que me quedo aquí porque me sale… Deja de marear, deja de tocar los huevos, que eres un tocahuevos».

Al final, las que pelean son Violeta y Dakota

Los insultos llevaron a otros… y, al final, la pelea la protagonizaron Dakota y Violeta. «Eres una tiparraca», espetó la ex colaboradora de MyHyV. «Más tonta que ella no la hay», decía la ex concursante de ‘Hermano mayor’.

Violeta: «No he venido aquí a hacer amigos»

En un arranque de impulsividad, Violeta le enseñó el trasero a Dakota. «El culo se lo enseñas a tu novio, bonita», gritaba Dakota. «Yo no he venido aquí a hacer amigos», comentó Violeta.

Carlos Sobera, a Carlos Lozano: ¿A ti te cae bien alguien en la isla?

Tras ver las imágenes de la monumental bronca, el presentador vasco no pudo evitar la pregunta a Carlos Lozano: «¿A ti te cae bien alguien en la isla?». El madrileño respondió así: «Valoro a Fabio. A Mahi, que se levanta pronto y está dispuesta a hacer cosas. Yo estoy aquí castigado como el pirata solitario. Y estoy en armonía con el medio ambiente».