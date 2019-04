Carlos Lozano y Chelo García Cortés protagonizan el primer rifirrafe de ‘Supervivientes 2019’

Llevan muy pocas horas y los concursantes de ‘Supervivientes 2019’ ya han protagonizado sus primeros desencuentros. En concreto, los protagonistas del primer rifirrafe en Honduras han sido Carlos Lozano y Chelo García Cortés. ¿El motivo? La búsqueda de troncos para hacer leña.

La leña, el motivo de la discusión

El que fuera presentador de ‘Operación Triunfo’ era quien animaba a Chelo García Cortés a buscar ramas para hacer leña. Sin embargo, la actitud de la colaboradora de ‘Sálvame’ despertaba la peor faceta de Lozano.

Chelo aseguraba que ella no podía subir un saco de 50 kilos, y ante las quejas, Lozano insistía en que «mañana vas a subir tú el saco». «Las contestaciones chulas no me gustan, cálmate«, aseguraba el presentador. Por su parte, Chelo hacía hincapié en que era él quien debía calmarse.

«El hambre hace perder los nervios»

La periodista explicaba que el hecho de que Carlos Lozano hubiera montado en cólera se debía a que «el hambre hace perder los nervios«. Mónica Hoyos, por su parte, intentaba calmar a Lozano y se preguntaba qué le habían dicho para que perdiera las formas.

«No haces nada»

«Relájate, tu forma de hablar no me gusta. Estás diciendo que está la leña y encima me dices que me he subido ahí porque me ha dado la gana. No me toques los huevos, no haces nada», continuaba el presentador.

«Hago lo que puedo»

«Hago lo que puedo. Es un machito en el corral«, proseguía la colaboradora de ‘Sálvame’.

Isabel Pantoja, la voz de la razón

«Dos no discuten si uno no quiere. No he venido aquí a discutir con nadie. Le he dicho a Carlos que él no es el mismo Carlos que estaba en el hotel, que no es el mismo desde que apareció su expareja», argumentaba Isabel Pantoja intentando calmar los ánimos.