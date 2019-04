‘Supervivientes 2019’ vive sus primeros días y nadie se queda ajeno al gran éxito que ha supuesto esta nueva edición. Una de las que estuvo a punto de concursar pero al final no llegó a un acuerdo con la productora fue Bárbara Rey, para disgusto suyo. Pero qué mejor manera que enrolarse en el reality que comentándolo en sus redes sociales.

Precisamente eso es lo que ha hecho la vedette este mismo domingo. Rey ha querido comentar la actualidad en la isla con todos sus seguidores, algo que acostumbra a hacer a menudo. Y esta vez ha sido para defender a su gran amiga Chelo García Cortés de las mofas y críticas que está recibiendo, sobre todo a raíz de su viral imagen en el barro. Algunos usuarios de redes sociales se rieron de su poco pelo y de su peso.

Por ello, Bárbara Rey ha querido echarla un capotazo: «Quiero daros las buenas noches, deciros que os quiero. Me gustaría estar viendo ahora ‘Supervivientes’ para ver a mi amiga Chelo, que no está calva, solamente que como se ha cortado mucho el pelo, se le ha quedado como Isabel I de Inglaterra. Pero eso se le va a arreglar enseguida. Lo del tema del peso ya irá perdiendo», argumentó la actriz.

Hay que destacar que entre ellas ahora mismo reina la concordia y la amistad, pero que hasta hace no mucho estaban enfrentadas después de que se hubieran aireado aspectos privados de Bárbara Rey. No obstante, se pidieron perdón y recondujeron su situación: «Hemos tenido nuestras diferencias. Hubo cosas en las que creo que tendría que haberme respetado, y ella piensa que yo también. La cuestión es que a Chelo la he querido muchísimo, y como la he querido muchísimo, si he hecho alguna cosa mal, ella me disculpa. Ella también me ha hecho muchas cosas que no estaban bien y yo la he perdonado y la he disculpado», dijo Bárbara.

Si bien Chelo ha sido defendida por su amiga, la que se ha llevado un ‘palito’ ha sido Isabel Pantoja. Bárbara Rey lo tiene muy claro y no augura un buen concurso para la tonadillera: «La Pantoja ha ido muy flaquita y vamos a ver cómo se queda. Como pienso que no va a estar mucho tiempo, como mucho dos semanitas le doy. No porque la gente no quiera, sino porque son intuiciones que tiene una», dijo en Instagram.