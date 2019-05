15 ¿Concursante de Supervivientes 2020?

En esta edición no pudo ser, pero Bárbara Rey no ha desaprovechado la ventaja de estar en España para ser una de las colaboradoras de ‘Tierra de nadie’, el especial que conduce Carlos Sobera y en el que, el pasado martes, no sólo se le ofreció ir a Honduras como ‘fantasma del futuro’, si no que en la invitación también iba implícita la propuesta de erigirse como primera concursante oficial de ‘Supervivientes 2020’.