Asi quedó Carlos Lozano tras perder 13,5 kilos

5 «¡Me he quedado sin músculos!»

Lozano empezó a verse en el espejo desde los pies a la cabeza. Cuando descubrió sus piernas -mucho más finas ahora- no se lo podía creer. «¡Hala! ¡Pero si me he quedado sin músculos! ¡Pero esto qué es! Es mucho, ¿no?».