Aneth, expulsada de ‘Supervivientes 2019’

5 La ‘enemigo público’ número uno

La expulsión de Aneth no ha sido una sorpresa. Desde su llegada a la isla, la peruana ha tenido enfrentamientos o diferencias muy evidentes con casi todos sus compañeros. Su principal rivalidad fue con Colate, a quien cuestionó en varias ocasiones su autoridad como líder del grupo. «A mí no me das órdenes», le dijo más de una vez al ex de Paulina Rubio.