3 A Anabel le gustaría que su tía siguiera en la isla

Eso sí, a Anabel Pantoja le gustaría que su tía no se rindiera y que siguiera en el concurso: «A mí me gustaría por supuesto que se quedara porque ha conseguido estar allí 21 días y entretenernos a toda la audiencia. Y lo ha hecho muy bien, por lo que me fastidiaría mucho que se fuera»,ha sentenciado.