La recta final de ‘Supervivientes’ no está siendo fácil para los concursantes. A las tensas discusiones se le añaden las malas condiciones meteorológicas que han traído consigo «nuevos habitantes» a la isla.

Colate se emociona al recibir un bonito regalo de Roscón, el hijo de Samantha Vallejo

“Estas lluvias traen mosquitos, que es lo que faltaba…”, decía Jordi González mientras que explicaba que Albert había sufrido una picadura. “También ha traído escorpiones. Hoy he tenido la gran suerte de recibir la picadura de un escorpión mutante, de esos que le gustan a Omar”, comentaba el pertiguista.

“En la mano izquierda. Aún me duele, pero está bien. Quiero que mi familia esté muy tranquila porque soy muy superviviente. Me han atendido muy rápidamente. Los especialistas lo han hecho muy bien y me han calmado, que es lo único que me causaba un poco de respeto porque son insectos que allí no solemos tener«, comentaba el deportista. «A mí me ha salvado la vida Omar, porque ha estado a punto hoy de picarme otro a mí”, decía Fabio.

Este suceso llega una semana después de que varios de los concursantes resultaran heridos tras realizar la prueba de líder. Cola sufrió una lesión en la clavícula y Albert y Fabio se dislocaron el hombro. No obstante, no es la primera vez que un insecto ataca a uno de los supervivientes. Hace unas semanas, el argentino sufrió una picadura de avispa en la lengua.