Albert admite sus errores en ‘Supervivientes’: «Me ha faltado sonreír más»

5 El reencuentro con su madre: «Me dolía el pecho cuando pensaba en ti»

Albert pudo reencontrarse con su madre en la final de ‘SV’. Y le dedicó unas palabras muy bonitas. “Me dolía el pecho, mama… Todos los días cuando pensaba en ti. Cada minuto. Me acordaba de cuando nos cogías la mano desde pequeños. Cuando venías a la cama a darme un beso. Ahora valoro cada cosa que has hecho por mí. Me pensaba que yo solo hacía las cosas, pero lo he hecho porque he tenido a un padre y una madre a mi lado”.

Albert sufre la picadura de un escorpión en ‘Supervivientes’